Львівська дослідниця, кандидатка біологічних наук Вікторія Оліферчук досліджує гриби понад 30 років. Так, на початку 2000-их вона знайшла під мікроскопом корисні спори в чорному трюфелі. Науковиця згадує, що коли разом із колегами з Лісотехнічного університету намагались озеленити кар'єри зі сіркою поблизу Львова, натрапила на статтю у французькому журналі. Там писало, що саме цей гриб допоможе рослинам прижитися в забрудненій зоні.

«Я замовила перигорський трюфель і вирішила його виростити, цього ще не робив ніхто! Він створює мікоризу з 90% рослин на землі. Після моїх дослідів ми побачили, що це почало працювати в лісовій галузі. Вирішила рухатися далі. Подумала: якщо зареєструю препарат, то його, можливо, можна буде використовувати й у сільському господарстві», – розповідає науковиця.

Зелень на кар'єрах таки почала рости, адже добриво Вікторії Оліферчук простимулювало мікоризу — дружнє співжиття кореня та грибів. Рослина постачає грибницям цукри, а ті їй – воду й мінерали. Відтак трава, кущі, дерева чи агрокультури виростають рівномірно, а їхня урожайність збільшується. І все – завдяки штаму, який вивели із трюфеля.

Препарат на його основі – «Міковітал» – застосовують понад 150 господарств. Андрій Вольвак із Донеччини каже, що добриво від львівської науковиці використовує уже другий рік на 800 га своїх угідь: для озимої пшениці та соняшника.

«Щодо пшениці, то отримали +6-7% урожаю, ніж минулих разів. Тобто витрати на біологічний препарат виправдовують себе тим урожаєм, який ми збираємо», – зазначив він.

Для того, щоб препарат був ефективним у ґрунті, його компоненти поміщають в холодильник, виставлений на -80 градусів. Там, у кріобоксах, вони стоять разом із сотнями інших пробірок. Потім штами відживлюють, роблять із них добриво і відправляють на завод. Уже там усе розливають по пляшках.

«Ми маємо чимало експериментальних ділянок, де випробовуємо "Міковітал". Нещодавно були у Клевані й побачили: дуб, який мікоризований, на третину вищий, ніж той, який не удобрювали», – каже завідувач кафедри екології Лісотехнічного університету Леонід Копій.

Поки фермери готуються до сезону посівів та посадки, Вікторія Оліферчук і команда науковців зі Львова хочуть передати штам чорного трюфеля у світовий Генбанк. Так покажуть, що цей рід для науки – унікальний.

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