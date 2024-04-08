Сакури у парку імені Папи Римського Івана Павла ІІ

Управління туризму та управління екології розробили «Квіткову карту Львова», на якій зібрали понад 50 локацій, де цвіте сакура, магнолія, тюльпани та фруктові дерева. Як повідомили у міській раді, карту постійно оновлюють.

«Цьогоріч рання весна спонукала заквітнути дерева значно швидше, аніж торік. І щоб мешканці та гості міста не пропустили цвітіння магнолій, сакур, глодів, райських яблунь у садах, груш Шантеклер ну і, звісно ж, тюльпанів, створено мапу цвітіння. Кольорове розмаїття, яке створюють квіти та дерева, додають нашому місту величі, яка є свідченням перемоги весни та тепла над холодом та темрявою», – каже Галина Микітчак, в. о. начальника управління екології та природних ресурсів.

На «Квітковій карті Львова» можна знайти місця цвітіння тюльпанів, сакур, магнолій та груш Шантаклер. На мапі відображено понад 50 локацій по всьому місту, які постійно оновлюватимуть, щоб користувачі отримували найактуальну інформацію.

«В час війни люди дуже потребують краси, світлих емоцій, спілкування та подій, які допоможуть наповнитись енергією. Карта – це перший крок, який допоможе скласти індивідуальний маршрут квітковим Львовом, відвідати маловідомі локації та ще краще познайомитися з містом», – зазначає Христина Лебедь, начальниця управління туризму Львова.

Окрім квіткової карти, місто спільно з бізнесом готує у Львові багато тематичних подій, об’єднаних навколо теми цвітіння: художні пленери, музика, ярмарки, квіткове меню в закладах міста, майстер-класи з догляду і вирощування композицій, флешмоб квіткових фото чи відео. Це все заплановано на період з середини квітня до середини травня.