Поки гуляти можна лише на території, оранжерею відкриють за місяць

У неділю, 31 березня, черговий сезон для відвідувачів відкрився у ботанічному саду Львівського університету імені Івана Франка, що розташований на вул. Черемшини, 44, біля лісопарку «Погулянку».

Територія ботсаду буде відкрита для відвідувачів з вівторка по четвер включно, а також – у неділю, ідеться на Facebook-сторінці ботсаду. Режим роботи – з 10:00 до 18:00.

Водночас оранжереї ботсаду ще закриті для відвідувачів. Потрапити туди можна буде лише з першого травня.

Вартість вхідних квитків у ботсад на Черемшини, 44 становить 100 грн за повний квиток і 70 грн – за пільговий. Квитки дійсні лише в день купівлі. Оплата відбувається на вході в ботсад через термінал ПриватБанку.

Безкоштовний вхід передбачений для дітей дошкільного віку, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, військових і ветеранів, людей з І і ІІ групами інвалідності. Щоб підтвердити свій статус для безкоштовного входу на територію ботсаду, потрібно показати відповідне посвідчення.

У ботсаду можна замовити екскурсію, що коштуватиме 720 грн без урахування ціни вхідного квитка. Також тут можна провести фото- чи відеозйомку (без доступу в оранжерею), ціна на яку цьогоріч становить 1500 грн/год впродовж тижня.

Додамо, що торік ботсад на Черемшини, 44 відкрили для відвідувачів 14 травня. До цього туди не пускали нікого стороннього упродовж трьох років – спочатку через карантин, потім – через повномасштабне вторгнення Росії.

Ботанічний сад ЛНУ імені Івана Франка є одним з найстаріших садів України та Східної Європи. Його заснували у 1852 році, він має тривалу історію та надзвичайно багату колекцію рослин. Ботанічний сад є навчальною, науково-дослідною та природоохоронною установою при ЛНУ.