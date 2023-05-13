Відвідати територію оранжереї можна за 120 грн

Ботанічний сад ЛНУ імені Івана Франка вул. Черемшини, 44 відкривають для відвідувачів. Через карантин та повномасштабне вторгнення територія ботанічного саду була закрита для відвідувачів три роки.

Як повідомили​ у ботсаду, його відкриють для відвідувачів з неділі, 14 травня й він працюватиме до середини жовтня. Відвідати ботсад можна буде щовівторка, щосереди, щочетверга та щонеділі з 10:00 до 18:00.

Придбати квиток можна на вході на територію ботанічного саду готівкою або карткою. Вхід на територію комплексу коштує 80 грн, відвідати ботсад та оранжерею можна за 120 грн. Пільгові квитки для учнів і студентів коштують 50 грн і 90 грн відповідно. Безкоштовно відвідати ботсад можуть діти шкільного віку, діти-сироти, строковики, учасники бойових дій, люди з інвалідність І та ІІ групи.

Замовити екскурсію можна за попереднім записом за номером телефону: (097) 112 81 71. Екскурсія, крім вартості вхідного квитка, коштує 600 грн. Фото- та відеозйомка на території комплексу коштує 1300 грн/год.

Ботанічний сад ЛНУ імені Івана Франка є одним з найстаріших садів України та Східної Європи. Його заснували у 1852 році, він має тривалу історію та надзвичайно багату колекцію рослин. Ботанічний сад є навчальною, науково-дослідною та природоохоронною установою при ЛНУ.