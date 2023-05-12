На деревах встановили пам'ятні таблички

У парку Залізна Вода сім'ї загиблих військових посадили вісім дерев. Кожне з них має пам'ятну табличку та присвячене окремому захисникові. Крім цього, біля дерев встановили пам'ятний стенд. ZAXID.NET у п'ятницю, 12 травня, відвідав офіційне відкриття алеї.

Ідея створити Алею пам'яті належить Богдані Спринчане. Її чоловік Олександр служив у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді. Він загинув поблизу Верхньокам'янського на Донеччині.

«Він був надзвичайно добрим, тихим і скромним. Ніколи не хизувався службою і тим, як сильно вкладається у нашу незалежність. Він воював з 2014 року й у 2022-му добровільно пішов захищати країну. Про нього всі відгукуються дуже позитивно. Він дуже сильно любив природу. Всі вихідні ми проводили у лісах, їздили на озера. Завтра у нього день народження, і мені здається, що це найкращий подарунок, який я могла б для нього зробити. Сьогодні моя місія – це розказати про нього. Я хочу, щоб про нього пам'ятали», – розповідає Богдана Спринчане.

Одне з дерев Алеї посадила сім'я Тараса Гнатишина, який загинув у травні 2022 року. Його дружина Людмила розповіла, що Тарас у цивільному житті був водієм міжнародних перевезень. На Різдво у 2022 році чоловік приїхав у відпустку, чекав на візу, але почалася повномасштабна війна.

«Не було сумнівів, що він залишається. Чоловік написав роботодавцю, що йде захищати країну. Спочатку був з хлопцями у Львові, облаштовував блокпости, потім бігав з одного військкомату в другий, зібрався й поїхав у частину в Яворів. Знав, куди він їде, бо його бригада дислокувалася в Луганській області. І я теж знала, бачила на картах, як оточували Попасну. Там йшли дуже важкі бої. Це просто пекло на землі. Він утримував позиції між Попасною і Золотим, біля села Катеринівка. Коли розмовляла з ним телефоном, то це були такі жадані дзвінки. День минув – вижив. Проте, на жаль, 20 травня загинув під час артобстрілу», – говорить Людмила Гнатишин.

З сім'ями інших загиблих військових, які створили Алею пам'яті, Людмила познайомилася на Марсовому полі.

«Дуже важко нести той біль. Він в якийсь момент стає нестерпним, і хочеться, щоб поруч були такі самі люди, як я. Ми вирішили створити таку алею, посадити дерева життя, які крізь роки нестимуть живу пам'ять про наших героїв. Вони – наше вічне світло», – додає жінка.

Нагадаємо, що у Стрийському парку створять громадський простір імені Артемія Димида, який загинув у червні 2022 року у російсько-українській війні. Над концепцією простору працює спільнота Українського католицького університету.