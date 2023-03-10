У Стрийському парку з'явиться громадський простір імені Героя Артемія Димида

У Стрийському парку у Львові цього року облаштують громадський простір імені Героя Артемія Димида. Про це розповів Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова, повідомила у четвер, 9 березня, прес-служба ЛМР.

«Суть така, що цей простір мав би стати своєрідним дороговказом та зберігати пам’ять про героїзм Артемія Димида. Ми спілкуємося і з УКУ, і з "Пластом", а також з рідними і друзями воїна. Хочемо, щоби пам’ять про нього і побратимів постійно жила навіть в наших буденних справах», – зазначив Андрій Москаленко.

Ініціювала створення такого простору спільнота Українського католицького університету. Він має з’явитись зі сторони вулиці Козельницької, поруч із корпусами УКУ. Там планують проводити лекції вже цього літа.Також спільнота вишу працює і над концепцією цього простору.

«Для спільноти УКУ Артемій Димид, як й інші полеглі студенти та випускники Університету, є дороговказною постаттю життя сповна, у Служінні та Свідченні, які є важливими складовими ідентичності нашого Університету. Цей простір, де лунатиме дитячий гамір, де молоді люди та студенти проводитимуть своє дозвілля, нам видається найкращим способом пам’ятати. Не статично, а у динаміці. Бо життя Артемія було динамічним та глибоким. І його він пожертвував за нас», – розповів ZAXID.NET керівник відділу розвитку Українського католицького університету Андрій Курочка.

Зреалізовуватимуть цю ініціативу коштом міста. З бюджету розвитку Львівської МТГ вже виділили 500 тисяч гривень.

Артемій Димид, псевдо «Курка», – громадський активіст, пластун, випускник історичної програми Українського Католицького Університету. Загинув у червні 2022 року у російсько-українській війні.