Артемій Димид – син отця Михайла Димида, першого ректора УКУ

Вранці 18 червня на війні загинув пластун, партієць Української Галицької партії 27-річний Артемій Димид, який служив у добровольчому батальйоні.

Про смерть сина першою повідомила його матір – відома іконописиця Іванка Крип’якевич-Димид. За її словами, Артемія накрило мінометним вогнем неподалік Донецька.

Артемій Димид – син отця Михайла Димида, першого ректора УКУ, викладача, капелана Майдану, правнук відомого українського історика Івана Крип’якевича. Був випускником історичної програми УКУ, пластуном, партійцем УГП.

Був очевидцем подій 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Як повідомили у львівському «Пласті», весною того ж року, на початку окупації Криму, поїхав на півострів для підсилення проукраїнських сил під прикриттям купівлі мотоцикла. Після початку бойових дій на Сході України вступив добровольцем в «Азов». Брав участь в боях в районі Широкого, пізніше перевівся в спеціальний підрозділ «Гарпун».

Після повернення з АТО активно займався саморозвитком та подорожами, активно займався парашутним спортом та іншими екстремальними заняттями. 24 лютого 2022 року перебував у США, проте одразу після початку вторгнення вирушив в Україну. У Штатах купив бронежилет та каску, вдома зібрав решту спорядження з часів АТО, склав присягу та одразу вирушив на передову.