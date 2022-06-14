Роман Ратушний загинув на 25 році життя

Під час бою під Ізюмом загинув відомий київський громадський діяч Роман Ратушний. 24-річний розвідник 93 ОМБР «Холодний яр» був вбитий ворогом 9 червня, повідомили у ГО «Захистимо Протасів яр», яку очолював Ратушний.

Роман Ратушний загинув, перебуваючи у складі бойової групи та виконуючи бойове завдання.

«5 липня Ромі мало б виповнитися 25… Він був націоналістом все життя: учасник Революції Гідності в 16 років, громадський активіст, очолював ГО «Захистимо Протасів яр». З першого дня повномасштабного російського вторгнення Роман брав участь в боях під Києвом, а потім вже в складі 93 ОМБР «Холодний яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом», - вказано у повідомленні організації.

Про дату похорону буде повідомлено пізніше.

Карта для допомоги (мати):

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(Поваляєва Світлана Вадимівна)

Роман Ратушний — відомий у Києві громадський діяч, голова ГО «Збережемо Протасів Яр» та син письменниці Світлани Поваляєвої. Ратушний брав активну участь у Революції Гідності. У Києві він боровся за збереження зеленої зони у Протасовому Яру та недопущення забудови цієї території, а також брав участь в акціях протесту на підтримку Сергія Стерненка.