Роман Ратушний заповів гроші журналістам, музею та капелі бандуристів

Роман Ратушний заповів свої бойові виплати двом редакціям, музею та капелі бандуристів. Йдеться про інтернет-видання «Новинарня» та «Історична Правда», а також Будинок-музей Шевченка та Національну капелу бандуристів ім. Майбороди.

За словами українського журналіста, громадського діяча, поета та головного редактора інтернет-видання «Новинарня» Дмитра Лиховія, завдяки цій пожертві видання започатковує «Преміальний фонд «Новинарні» ім. Романа Ратушного для журналістів». Видання планує використати кошти для підвищених гонорарів за репортажі про українських Героїв, які протистоять російській агресії на території України.

«Як і Вахтанг Кіпіані, я був вражений і зворушений, коли дізнався від Світлани Поваляєвої (матір Романа Ратушного – ред.), що Роман заповів підтримати капелу бандуристів, Будинок-музей Шевченка тощо. Що він шанував наше видання й «Історичну правду», – повідомив у себе на сторінці головний редактор інтернет-видання «Новинарня» Дмитро Лиховій.

За його словами, сьогодні він отримав від Світлани Поваляєвої переказ на 100 тис. грн. Та зазначив, що завдяки цій пожертві «Новинарня» започатковує «Преміальний фонд "Новинарні" імені Романа Ратушного». Це буде серія ексклюзивних матеріалів, ілюстрованих інтерв'ю та репортажів про діючих військовослужбовців. За них передбачені підвищені гонорари (до 4/5 тис. грн).

Головний редактор інтернет-видання та тележурналу «Історична Правда» Вахтанг Кіпіані на своїй стоірнці у Facebook також повідомив, що отримав переказ від Світлани Поваляєвої.

«В якості виконання його заповіту сьогодні на мою картку прийшли гроші від Романа і його друзів. І я знову плачу. Ми зобов'язані відпрацювати цю довіру. Жити на повні груди, боронити Україну за себе і за цього Хлопця. Перша думка – хочу від імені «Історична Правда» встановити кілька премій ім. Романа Ратушного для молодих авторів за публікації про історію Києва та збереження історичної спадщини столиці. Якщо будуть ідеї як це зробити – кажіть», – написав Вахтанг Кіпіані.

Матір Романа, письменниця Світлана Поваляєва на своїй сторінці у Facebook також закликала охочих у пам'ять про сина підтримати цю ініціативу, а також поширила інструкцію, як це правильно зробити.

До слова, у Києві на честь Романа Ратушного пропонують перейменувати вул. Волгоградську у Солом’янському районі. З такою ініціативою виступив письменник Євген Лір.

Нагадаємо, 14 червня відомий активіст Роман Ратушний загинув у бою під Ізюмом. 24-річний розвідник 93-ї ОМБР «Холодний яр» був вбитий ворогом 9 червня. 5 липня йому мало виповнитися 25 років.