На фото Артур Гриценко під час війни з росіянами

У боях з російськими окупантами на Харківщині загинув 44-річний Артур Гриценко – відомий футболіст та випускник Львівського коледжу спорту. З початком війни спортсмен пішов служити до ЗСУ у десантно-штурмові війська.

У вівторок, 26 квітня, на Facebook-сторінці відділення НОК України у Львівській області, повідомили, що Артур Гриценко загинув 22 квітня.

«На 44-му році життя трагічно обірвалося життя ще одного захисника Батьківщини, військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, відомого футболіста, випускника відділення футболу Львівського фахового коледжу спорту Артура Гриценка», – написало у Facebook відділення НОК на Львівщині.

Артур Гриценко родом з Житомирщини, але навчався у Львові і грав за місцеві клуби. Дебютував він у футболі, коли йому було 17 років. Артур Гриценко був футболістом у клубі «Львів», «Карпати-2», «Галичина-Карпати», «Газовик-Скала» та в інших.