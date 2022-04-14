Під Маріуполем загинув спортсмен із Львівщини Юрій Лучечко
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Юрій Лучечко ззаймався пауерліфтингом та брав участь у змаганнях
У бою під Маріуполем загинув спортсмен із Великого Любеня Юрій Лучечко. Йому було 23 роки.
Про загибель військового у четвер, 14 квітня, повідомили у прес-службі Міністерства молоді та спорту України.
Юрій Лучечко тривалий час займався паверліфтингом та був призером змагань. На початку російсько-української війни спортсмен пішов у ЗСУ.
«У запеклому бою під Маріуполем загинув паверліфтер зі Львівщини – 23-річний спортсмен Юрій Лучечко. Висловлюємо найщиріші співчуттям рідним для близьким. Юрію, у наших серцях ти назавжди залишишся живим, адже герої не вмирають», – йдеться у повідомленні Міністерства молоді та спорту.
У Юрія Лучечка залишилися батьки та сестра.
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