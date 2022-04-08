Тарас Хаммер разом з іншими членами «Правого сектору» під час однієї з акцій протесту у Львові

У п’ятницю, 8 квітня, на війні з російськими окупантами загинув член проводу руху «Правий сектор» та керівник Львівського обласного осередку партії «Правий сектор» Тарас Бобанич («Хаммер»).

«У бою проти московських окупантів під час виконання бойового завдання підрозділом на Ізюмському напрямку загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор», член проводу НВР «Правий сектор», легендарний націоналіст Тарас Бобанич», – йдеться в повідомленні 2-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор» у Facebook, поширеному увечері 8 квітня.

Командир Добровольчого українського корпусу Андрій Стемпіцький напередодні повідомляв, що зараз усі підрозділи ДУК ПС разом з командуванням виконують бойові задачі на східних рубежах України.

33-річний Тарас Бобанич народився у Трускавці. Закінчив юридичний факультет Львівського державного університету внутрішніх справ.

Восени 2013 року долучився до Правого сектору. Брав участь у Революції Гідності. Керував силовим блоком Правого сектору на Львівщині. З липня 2014 року – командир 2-го запасного батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», який було переформовано у 2-гу резервну сотню ДУК ПС.

Восени 2015 року був одним з координаторів акції «Громадянська блокада Криму» – товарної блокади адміністративного кордону з тимчасово окупованим Росією півостровом. Брав участь в бойових діях на Донбасі. З 2019 року призначений заступником командира ДУК ПС з питань діяльності резервних підрозділів.