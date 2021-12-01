Зеленський присвоїв звання Героя України Дмитрові Коцюбайлу

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка» командирові 1-ї окремої штурмової роти ДУК «Правий сектор» Дмитрові Коцюбайлу («Да Вінчі»). Нагородження відбулося у Верховній Раді 1 грудня під час щорічного послання президента до парламенту.

Після виступу Зеленського у Раді відбулося вручення державних нагород, присвячене 30-й річниці всеукраїнського референдуму про незалежність.

Першим Зеленський нагородив командира 1-ї окремої штурмової роти ДУК «Правий сектор» Дмитра Коцюбайла. За особисту мужність, виявлену у захисті суверенітету та територіальної цілісності, Коцюбайлу було присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота зірка. Указ про нагородження також опубліковано на сайті президента, він датований вчорашнім днем.

26-річний Дмитро Коцюбайло народився у селі Задністрянськ Галицького району Івано-Франківської області. Від самого початку подій на Майдані взяв активну учать у Революції Гідності.

На фронті від початку російсько-української війни. В 2014 році командував взводом добровольців, в 2015 став командиром роти. В 2014 році отримав важке поранення танковим снарядом в населеному пункті Піски, Донецької області. Після одужання, через 3 місяці реабілітації повернувся на фронт.

Брав участь в операціях по звільненню населених пунктів Карлівка, Піски, Авдіївка, а також в боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою, на позиції «Алмази».