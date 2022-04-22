Іван Бідняк пішов добровольцем на фронт у перші дні війни

20 квітня, під час бою з російськими окупантами на Херсонщині, загинув 36-річний майстер спорту України міжнародного класу з кульової стрільби Іван Бідняк. Іван навчався у Львові, був членом української збірної та брав участь у світових чемпіонатах, зокрема в Олімпійських іграх 2012 року. Про смерть спортсмена повідомило Відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області.

Іван Бідняк родом з Дніпропетровщини. У 2003 він закінчив Львівське державне училище фізичної культури. Іван Бідняк виступав у складі збірної України на чемпіонатах світу і Європи та був першим, хто завоював для України олімпійську ліцензію десять років тому.

«На ювілейному 50-му чемпіонаті світу з кульової стрільби у вправі ПП-3 зайняв 7 місце та завоював Україні першу олімпійську ліцензію на Олімпійські ігри-2012. У 2013 року на чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї здобув срібну нагороду – з дистанції 25 метрів. У командному турнірі завоював бронзову нагороду», – йдеться у повідомленні Відділення НОК у Facebook.

Щойно в Україні почалася війна, Іван повернувся з-за кордону, де працював і добровольцем пішов на фронт. Воював у Херсонській області. Іван Бідняк загинув від ворожої кулі, під час виконання бойового завдання.

У Дніпрі в Івана залишилась дружина та 6-річний син.