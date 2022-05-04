Після початку повномасштабної агресії Росії Олександр Махов пішов на війну

Від обстрілів окупантів загинув журналіст та військовослужбовець ЗСУ Олександр Махов. Про це ввечері у середу, 4 травня, повідомили на каналі «Україна 24».

Олександр багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. У жовтні 2021 року Махов перейшов на канал «Дом».

«Я ветеран і резервіст і я йду на війну. Настав час визвольної війни! Буду битися і вбивати – скільки матиму сил. Служу українському народові!», – писав Махов у Facebook.

Журналіст регулярно публікував фото з фронту та розповідав про бої.

Олександр Махов – учасник бойових дій, вів подкаст «Військкор» де описував те, що відбувається на війні. У 2020 році став єдиним представником українських ЗМІ на борту літака, який проводив евакуацію громадян України з Уханя.

Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.

У своєму останньому дописі Facebook журналіст показував, як виглядає українська земля після атак росіян.

«Під Ізюмом мій впертий підрозділ ЗСУ відбив штурм російської армії. Росіяни штурмували після тривалої артпідготовки – танками в кількості, як мінімум 10 штук. Бехами з піхотою. Вертольотами. Селяни, прораби, кухарі гасять «другу армію світу». Я хочу, щоб ви гордилися нашою армією. Ми б'ємось з нашу країну. За наш дім. Вірте в ЗСУ», – писав журналіст.

Олександрові було 36 років. Він зустрів свій день народження у квітні на фронті. Його підрозділ брав участь у боях, зокрема, на Ізюмському напрямку.