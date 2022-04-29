Загиблою виявилася журналістка «Радіо Свобода» Віра Гирич

Під завалами будинку в Шевченківському районі Києва, куди 28 квітня поцілила російська ракета, знайшли тіло загиблої людини, повідомив міський голова Віталій Кличко. Згодом з’ясувалося, що загиблою виявилася 54-річна журналістка «Радіо Свобода» Віра Гирич.

«Тільки що рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого», – написав він вранці 29 квітня у Telegram, не уточнивши жодних інших подробиць.

Як повідомив журналіст Олександр Демченко, загиблою виявилася журналістка «Радіо Свобода» Віра Гирич. Ракета влучила у її помешкання.

«Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку», – написав Демченко у Facebook.

На момент загибелі Вірі Гирич було 54 роки. Вона почала працювати в київському бюро «Радіо Свобода» з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах, зокрема, була журналісткою ТСН. На «Радіо Свобода» Віра Гирич працювала продюсеркою. Редакція «Радіо Свобода» вже висловила співчуття родині загиблої від рук росіян журналістки.

Нагадаємо, ввечері 28 квітня у Шевченківському районі Києва, який розташований у центрі міста, ворожі ракети влучили в об'єкт і житловий будинок поруч. Будинок був новим і ще малонаселеним. Спершу повідомлялося, що внаслідок удару постраждали шестеро людей, однак зранку в п’ятницю Кличко повідомив про чотирьох госпіталізованих.

Ракетна атака росіян на Київ відбулася в момент, коли у місті перебував генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.