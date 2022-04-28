Два вибухи пролунали у Шевченківському районі Києва

У четвер, 28 квітня, в Шевченківському районі Києва пролунали два сильних вибухи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Друзі! Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці», – написав Кличко.

Попередньо відомо про два влучення – в об'єкт інфрастуктури та житловий сектор біля об'єкта. До лікарень було доправлено шістьох поранених.

Пізніше Кличко уточнив, що відбулося влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники обстежують також розташовані поруч будинки, виводять людей.

Згодом вибухи прокоментував радник голови ОП Михайло Подоляк, нагадавши, що в цей момент у Києві перебував з візитом генсек ООН.

«Ракетні удари по центру столиці під час офіційного візиту Генерального секретаря ООН. Ще позавчора Антоніу Гуттеріш сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні в кілометрі від нього лунають вибухи. Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН?», – заявив Подоляк.

У Київській області також були вибухи, щонайменше два чули жителі Фастова.

«У Київській області було потрапляння по інфраструктурних об'єктах. Наразі там працюють рятувальники», – розповіла Hromadske речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

За даними УП, окупанти здійснили три удари по одному з транспортних вузлів області.

Приблизно в той же час про вибухи повідомили і в Одесі. За попередніми даними, ППО збила над містом три ракети.

В ОК «Південь», у свою чергу, повідомили, що по Одещині російські військові завдали ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації. За попередніми даними, вони здійснили пуск трьох крилатих ракет «Калібр».