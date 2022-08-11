Замість знесеного самобуду на вул. Личаківській, 259 у Львові облаштують громадський простір. Тут планують створити площу з озелененням, вуличними меблями та водними композиціями.

Як повідомив у четвер, 11 серпня, заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач, на вул. Личаківська, 259 планують створити громадський простір у вигляді площі з озелененням, освітленням, з елементами води та мистецтва.

«Ділянка – швидше транзитна, поруч і зупинка громадського транспорту. Тому наші архітектори схиляються до варіанту невеликої площі, озелененої щонайменше на 50%. Звісно, освітлення, лавочки, а ще питні фонтанчики, з розваг – елементи для підлітків-скейтерів, своєрідна зона для дітей, можливо, фонтан або інший формат з водою. І ненав’язливий, вертикальний мистецький елемент», – повідомив Любомир Зубач.

Візуалізація обаштування громадського простору на вул. Личаківська, 259

Над остаточним проектом оновлення площі ще працюють, тож у міській раді закликають подавати свої пропозиції.

Нагадаємо, у 2014 році Львівська міськрада виявила, що на вул. Личаківська, 259 фірма «Лідер Моноліт» будує багатоповерхівку без жодних дозволів. Після кількарічних судових процесів, у 2018 році Восьмий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення про остаточне знесення цього будинку.

Наприкінці квітня 2019 року будівлю повністю знесли. Після цього архітектурно-будівельна інспекція зареєструвала право власності на ділянку площею 0,1 га за собою й передала її у власність міста.