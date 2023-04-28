У центрі Львова на проспекті Свободи висадили перші 36 дерев

У Львові почали висаджувати кліматичні дерева. Першу партію вже висадили на пр. Свободи. Про це у четвер, 27 квітня, повідомила заступниця директора департаменту економічного розвитку Львівської міськради Олександра Сладкова.

У центрі Львова на проспекті Свободи висадили перші 36 дерев. Це клени-явори атропурпуреа. Цей вид є невибаглим та стійким до загазованості повітря. Під час розпускання листя має коричнево-червоне забарвлення, пізніше забарвлення змінюється на темно-зелене. Більшість саджанців придбали коштом меценатів.

Ідея висаджувати кліматичні дерева у Львові належить громадській організації «Плато». Кліматичними їх називають, бо вони працюють на адаптацію міста до зміни клімату. Це види, стійкіші до посух, злив, морозів, інших екстремальних погодних умов, а також до солі. Ці дерева створять затінок, вбиратимуть воду і вироблятимуть такий потрібний у центрі міста кисень.

«Дерево це такий “кондиціонер” та одночасно пилосос для повітря. Найбільш навантажені транспортом вулиці потребують дерев насамперед для комфорту пішоходів», – написала Олександра Сладкова.

Дерева висадили у вузькій алейній декоративній формі. Облаштування кожної лунки коштувало 12 тис. грн, адже робили їх на новому місці. Треба було зняти бруківку, повністю замінити ґрунт і встановити обрамлення з каменю.

«Лунки зробили не надто близько до краю тротуару, бо густа сітка мереж не залишала великого вибору. Для компенсації простору ми запропонували райадміністрації встановити пристовбурні решітки. Лунки отримають обрамлення в один рівень із хідником», – пояснює заступниця директора департаменту економічного розвитку ЛМР.

До висадки дерев долучилися і військові. Свій саджанець на пр. Свободи посадили і бійці батальйону «Вовки Да Вінчі».

Свій саджанець на пр. Свободи посадили і бійці батальйону «Вовки Да Вінчі»

Восени кліматичними деревами планують озеленити завантажені транспортом вулиці Львова. Йдеться про вул. Франка, пр. Шевченка, Шухевича та Городоцьку. Дерева планують закупити за кошти меценатів та міста.