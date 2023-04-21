Зараз висаджують груші Каллері Шантеклер біля Органного залу

На вул. Степана Бандери у Львові висадять 89 дерев восьми видів. Роботи почали цього тижня, повідомляє ЛКП «Автодор».

На підприємстві кажуть, що 89 – це більше, ніж на цій вулиці повалив буревій і ніж зрізали під час реконструкції вулиці. Загалом тут буде 108 дерев, серед яких дуби, граби, ясени, два види липи та інші.

«Висадку розпочали на території схилу з підпірною стінкою біля Органного залу – нині тут мають посадити 18 груш Каллері Шантеклер. Як гарно вони цвітуть, можна побачити на сусідній локації – на території майбутнього транспортного хабу», – кажуть в ЛКП «Львівавтодор».

Додамо, що раніше біля Органного залу росли вісім 40-річних ялин, що довелося прибрати під час роботи з підпірною стінкою.

Вулицю Степана Бандери відкрили після реконструкції 18 грудня 2021 року, роботи, що виконувало ТзОВ «Онур», тривали більше року.