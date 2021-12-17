Вулицю Степана Бандери повністю відремонтували за 209,5 млн грн

У суботу, 18 грудня, о 15:00 вул. Степана Бандери у Львові повністю відкривають після реконструкції, яка тривала більше року. Громадський транспорт на цій вулиці відновлює курсування за звичними маршрутами.

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», на вул. Бандери завершені всі основні ремонтні роботи. Тому вже у суботу відкритою вулицею пустять автівки та трамваї.

Ремонт вулиці Степана Бандери тривав більше року, і окремі ділянки вулиці уже раніше відкрили для проїзду. Під час ремонту ділянка від вул. Городоцької до вул. Федьковича стала пішохідною зоною, тут зможуть проїжджати лише трамваї, натомість автомобілі будуть цю ділянку об’їжджати. «Як і обіцяли, до свята Миколая вулиця Бандери буде повністю проїзною. Нагадаю, що ділянка від вулиці Городоцької до вулиці Федьковича стала пішохідною зоною, тут зможуть проїжджати лише трамваї», – наголосив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

У рамках реконструкції вулиці Бандери ще мають облаштувати підпірну стінку та транспортний хаб на перетині вулиць Бандери та Чупринки. Також залишається завершити благоустрій території, зокрема тут мають висадити близько 80 дерев.

Ремонтні роботи виконувала підрядна організація ТзОВ «Онур». Загальна вартість реконструкції – 209,5 млн грн.

З 15:00 суботи, 18 грудня, на вул. Бандери відновлять регулярний рух трамваїв №1, 4, 9 та тролейбусів №22, 29, 30. Таким чином електротранспорт курсуватиме так:

Трамвайний маршрут №1 — Залізничний вокзал – вул. Бандери – вул. Дорошенка - вул. Підвальна - Погулянка. На маршруті планується до випуску 7 трамвайних вагонів, з орієнтовним інтервалом (час пік у будні дні) 11-12 хвилин.

Трамвайний маршрут №4 — Залізничний вокзал – вул. Бандери - вул. Київська – вул. Вітовського - вул. Стуса – вул. Вернадського. На маршруті планується до випуску 11 трамвайних вагонів, з орієнтовним інтервалом (час пік у будні дні) 9 хвилин.

Трамвайний маршрут №9 — Залізничний вокзал – вул. Бандери – вул. Київська – вул. Вітовського – вул. Ів. Франка – вул. Підвальна – вул. Миколайчука. На маршруті планується до випуску 8 трамвайних вагонів, з орієнтовним інтервалом (час пік у будні дні) 11 хвилин.

Тролейбусний маршрут №22 — Університет – вул. Бандери – вул. Героїв УПА – вул. Кульпарківська – вул. Наукова – Автовокзал. На маршруті планується до випуску 12 тролейбусів, з орієнтовним інтервалом (час пік у будні дні) 8-10 хвилин.

Тролейбусний маршрут №29 — Університет – вул. Бандери – вул. Героїв УПА – вул. Любінська – Аеропорт. На маршруті планується до випуску 9 тролейбусів, з орієнтовним інтервалом (час пік у будні дні) 7-8 хвилин.

Тролейбусний маршрут №30 — Університет – вул. Бандери – вул. Героїв УПА – вул. Кульпарківська – вул. Виговського – вул. Ряшівська. На маршруті планується до випуску 5 тролейбусів, з орієнтовним інтервалом (час пік у будні дні) 15 хвилин.

Як додав начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів, відновлять рух за своїми маршрутами і міські автобуси №7, 15, 33, 38, 41 та 43.