Частину вул. Старознесенської перекрили для руху до кінця року

Від середи, 8 грудня, на ремонт закривають частину вул. Старознесенської. Тут ремонтуватимуть каналізаційні мережі. Тож частину вулиці на ділянці від вул. Заклинських до будинку №64 перекривають для руху до кінця року.

«8 грудня проводитимуть ремонт каналізаційних мереж на об'єкті «Каналізування району вулиць Старознесенська – Балкова у м.Львові». У зв’язку з цим, з 8:00 і до кінця дня 31 грудня буде перекрито рух транспорту на ділянці від вул. Заклинських до будинку №64», - повідомили у прес-службі ЛМР.

Схема об'їзду (для збільшення клікніть на зображення)

У місцях проведення робіт встановили необхідні дорожні знаки, інформаційні панно та щити загородження.