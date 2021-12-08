Частину вулиці Старознесенської перекрили до кінця року
Тут ремонтуватимуть каналізаційні мережі
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Частину вул. Старознесенської перекрили для руху до кінця року
Від середи, 8 грудня, на ремонт закривають частину вул. Старознесенської. Тут ремонтуватимуть каналізаційні мережі. Тож частину вулиці на ділянці від вул. Заклинських до будинку №64 перекривають для руху до кінця року.
«8 грудня проводитимуть ремонт каналізаційних мереж на об'єкті «Каналізування району вулиць Старознесенська – Балкова у м.Львові». У зв’язку з цим, з 8:00 і до кінця дня 31 грудня буде перекрито рух транспорту на ділянці від вул. Заклинських до будинку №64», - повідомили у прес-службі ЛМР.
Схема об'їзду (для збільшення клікніть на зображення)
У місцях проведення робіт встановили необхідні дорожні знаки, інформаційні панно та щити загородження.
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