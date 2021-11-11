Частину вулиці вже відремонтували, залишилося 300 метрів

Відзавтра на ремонт закривають останню частину вулиці Пилипа Орлика. Для руху транспорту буде перекрита ділянка від вул. Віри, Надії, Любові до вул. Гетьмана Мазепи. Ремонт триватиме до кінця року.

«Із 08:00 п’ятниці, 12 листопада, і до 31 грудня буде перекрито рух транспорту на вул. Пилипа Орлика на ділянці від вул. Віри, Надії, Любові до вул. Гетьмана Мазепи. Тут проводять капітальний ремонт дороги», – повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Перекриваємо рух на ділянці Мазепи і та ділянка, яка в нас ще залишилася на вул. Пилипа Орлика, там 300 метрів, починаємо роботи по зняттю покриття, облаштуванню каналізації, водопровідних мереж і плануємо вийти з під’єднанням колектора до вул. Мазепи», – розповів директор «Львівавтодору» Микола Власюк.

Також він зазначив, що по всій ділянці вул. Пилипа Орлика, яку ремонтували, вже нанесли перший шар асфальту. До кінця року нанесуть і верхній шар.

Проект реконструкції передбачає розширення проїжджої частини та влаштування нового асфальтобетонного покриття з однією смугою руху в кожному напрямку, влаштування тротуарів та велосипедної інфраструктури (велосмуг та велопереїздів), облаштування місць для паркування вздовж вулиці, облаштування зупинки громадського транспорту та влаштування сміттєвого майданчика, влаштування підпірної стінки поблизу лікарні, реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж, зовнішнього освітлення та мереж електропостачання та ін.

Роботи виконує ТзОВ «Онур».

Схема об’їзду (для збільшення натисніть на зображення)

Нагадаємо, на вул. Пилипа Орлика триває капітальний ремонт. Реконструкцію вулиці розпочали у 2020 році. Вартість робіт становить 74,8 млн грн. Торік відремонтували ділянку від вул. Миколайчука до вул. Віри, Надії, Любові. У травні на ремонт закрили ділянку від вул. Віри, Надії, Любові до будинку №2.