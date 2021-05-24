Вулицю Пилипа Орлика відремонтують по всій протяжності

У вівторок, 25 травня, на вул. Пилипа Орлика у Львові починають ремонтувати нову ділянку вулиці. Реконструкцією займається підрядна організація ТзОВ «Онур» на замовлення ЛКП «Львівавтодор». Ця частина буде перекрита для проїзду до кінця року.

Зокрема, як повідомляє департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від ранку 25 травня і до 31 грудня буде обмежено рух транспорту від вул. Віри, Надії, Любові до будинку №2. Саме на цій перекритій ділянці розташовані медичні установи – дитяча міська лікарня, станція швидкої допомоги, морг.

Об’їзд відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми.

«Підрядна організація ТзОВ «Онур» завтра планує розставляти тимчасові знаки і бар’єрні загородження для в’їзду авто на цю ділянку робіт. Тимчасова схема організації дорожнього руху погоджена патрульною поліцією. Після завершення робіт на цій ділянці розпочнуть наступну, адже вул. Орлика має бути відремонтована повністю – від вул. Миколайчука до вул. Мазепи», – цитує прес-служба ЛМР «Львівавтодор».

Нагадаємо, реконструкція вул. П. Орлика розпочалася у 2020 році. Вартість робіт становить 74,8 млн грн. Торік відремонтували ділянку від вул. Миколайчука до вул. Віри, Надії, Любові.