На вулиці Богдана Хмельницького у Львові ремонтують останню ділянку — від вул. Кукурудзяної до Олійної. Від Липинського до Кукурудзяної вулиця вже проїзна. Тут ще залишилось постелити останній, третій шар асфальту. Це зроблять вже в кінці цього місяця.

Ускладнив роботи ремонтникам тутешній залізничний переїзд. Втім, його вже демонтували і прокладуть новий. Крім того, залишилось замінити ще 60 м колектора.

«Зі сторони вокзалу до вулиці Кукурудзяної вже прокладено два шари асфальту, через тиждень плануємо останній шар покласти, буде асфальтування другого виїзду з автовокзалу, підготують і перший, і другий шар асфальту. Наразі ми рухаємося далі», – розповіла директорка ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова.

Після цього на нове покриття нанесуть розмітку. Загалом уся вулиця буде більш функціональною, аніж до реконструкції.

«Тут не було паркомісць, тут була просто широка проїзна частина, вона використовувалася як паркувальна зона і дві смуги руху. Фактично дві смуги руху лишаються, додаються смуги для велосипедистів, вони будуть йти так само по асфальту», – додав заступник директора міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий.

Будуть і так звані віденські платформи у місцях зупинки громадського транспорту, і зелені зони поміж паркомісцями.

«Щодо Богдана Хмельницького вже бачимо світло в кінці тунелю. В цілому я задоволений темпами і якістю робіт. Гріх нарікати, тому що об'єми дуже великі, це масштабні роботи, тим більше, ви бачите, повністю міняємо всю інженерію. А це є дуже великий плюс до нашого такого важливого блоку в програмі 24/7 стосовно якості води», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Загалом із міського бюджету на ремонт вулиці Богдана Хмельницького виділили понад 175 млн грн. Усі роботи обіцяють завершити до кінця літа.

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