Це третє зростання вартості проїзду у міському транспорті Ужгорода за останні 4 роки

В Ужгороді збільшили тариф на міські пасажирські перевезення з 12 до 15 грн. Рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради 26 червня.

Як повідомили у прес-службі мерії, вартість проїзду збільшили після клопотання перевізників.

«Попередній тариф був розрахований у 2022 році, за цей час відбулися зміни цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини, зросла вартість ремонту та збільшилася мінімальна заробітна плата, що призвела до збільшення годинної тарифної ставки водіїв», – зазначили в Ужгородській міській раді.

Новий тариф почне діяти з суботи, 29 червня – з дня публікації рішення виконкому у газеті «Ужгород».

Додамо, це третє зростання вартості проїзду у міському транспорті Ужгорода за останні 4 роки. До цього тариф збільшували у травні 2022 року (до 12 грн) і в жовтні 2020 року (до 8 грн).