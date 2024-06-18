Востаннє тариф на проїзд комунальним транспортом в Івано-Франківську піднімали у 2021 році

У комунальному підприємстві «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради оприлюднили нові тарифи на перевезення пасажирів. З 20 червня вартість квитка готівкою становитиме 15 грн, а при оплаті карткою «Галка» – 10 грн.

У КП «Електроавтотранс» зазначили, що піднімають тарифи згідно з рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 14 червня.

При оплаті готівкою у водія вартість проїзду становитиме 15 грн, при сплаті банківською карткою або через QR-код – 12 грн. Власникам транспортних карток «Галка» проїзд у громадському транспорті обійдеться у 10 грн та 8 грн (студентська картка) за одну поїздку з безоплатними пересадками протягом 30 хвилин з моменту першої валідації.

Зазначимо, що востаннє тариф на проїзд комунальним транспортом в Івано-Франківську піднімали у 2021 році. Досі вартість квитка готівкою складала 10 грн, при оплаті банківською карткою – 8 грн, з карткою «Галка» – 6 грн. За словами міського голови Руслана Марцінківа, причиною зростання вартості проїзду є подорожчання пального.