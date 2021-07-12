Вартість поїздки у комунальних тролейбусах та автобусах зросла до 10 грн

З понеділка, 12 липня, у громадському транспорті Івано-Франківська почали діяти нові тарифи. Тепер за проїзд у приватних маршрутках пасажири сплачуватимуть 8 грн, а в комунальних автобусах і тролейбусах по 10 грн. Заощадити зможуть лише власники транспортної картки.

Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Івано-Франківська виконком затвердив ще 6 липня. У рішенні вказано, що з 12 липня вартість однієї поїздки у тролейбусах та автобусах КП «Електроавтотранс» становитиме 10 гривень, а в приватних маршрутках – 8 грн. Досі тарифи на проїзд становили по 6 гривень.

Проте у пасажирів, які користуються комунальним транспортом, є можливість заощадити. При оплаті безконтактною банківською карткою або за допомогою SMS вартість поїздки становитиме 8 грн. При оплаті транспортною карткою «Галка» – 6 грн, а при оплаті студентською карткою «Галка» – 5 грн.

За даними мерії Івано-Франківська, карткою «Галка» наразі користуються лише 25% мешканців міста. За словами мера Руслана Марцінківа, мерія також планує продовжити тривалість періоду, впродовж якого можна безкоштовно пересісти на інший транспорт. «Наше завдання – спонукати пасажирів розраховуватися безготівково, саме карткою. Також нагадую, що діє період безкоштовної валідації для пересадки. Зараз він складає 30 хвилин. Але будемо працювати над тим, щоб його збільшити до 45», – заявив мер Івано-Франківська.

Додамо, що попереднього разу тарифи на проїзд у комунальному транспорті Івано-Франківська піднімали 1 серпня 2020 року (із 4 до 6 грн), а в маршрутках – 15 квітня 2019 року (5 до 6 грн).