У Луцьку підняли вартість паркування на комунальних паркувальних майданчиках. Із восьмого липня плата за одну годину становитиме десять гривень замість восьми. Рішення про підняття тарифів прийняли під час засідання виконавчого комітету Луцької міськради у середу, 7 липня.

Як розповів ZAXID.NET керівник комунального підприємства «Автопарксервіс» Олег Бахтай, востаннє тариф на паркування змінювали у 2018 році. «Діючі тарифи у 6 і 8 грн були прийняті у 2016 та 2018 роках. З того часу витрати на обслуговування та облаштування паркувальних майданчиків збільшились, тому підприємство прийняло рішення збільшити тариф до 10 гривень», – пояснив він.

У рішенні виконкому йдеться про два паркувальні майданчики: на вул. Кривий Вал та вул. Карпенка-Карого. Паркінг на Кривому Валу працюватиме з 09:00 до 17:00 щодня, окрім суботи, неділі та святкових днів. Майданчик на Карпенка-Карого працюватиме із 07:00 до 17:00, крім понеділка та святкових днів. На обох паркінгах передбачено по 26 місць, з яких чотири відведені для транспорту людей з інвалідністю. Як пояснив Олег Бахтай, у «позаробочі» години та вихідні дні паркувальні майданчики працюватимуть безкоштовно.

Загалом у Луцьку функціонують лише два комунальні паркувальні майданчики. Більше приватних паркінгів, зокрема, працюють вони біля ТРЦ. Там плата становить десять грн за годину, причому, перша година – безкоштовна.

За 2021 рік з майданчика на Карпенка-Карого міськрада планує отримати понад 108 тис. грн паркувального збоку, а з майданчика на Кривому Валу – понад 92 тис. грн. Рішення виконкому про подорожчання вартості паркування набере чинності від завтра, 8 липня.