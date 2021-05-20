У центрі Львова облаштують майже 1300 нових платних паркомісць
Депутати міськради погодили створення близько 2500 додаткових паркомісць по усьому місту
У Львові створять 120 нових майданчиків для паркування загальною чисельністю близько 2500 паркомісць. Відповідне рішення прийняли депутати Львівської міської ради на засіданні 20 травня.
Депутати внесли зміни в перелік паркомісць міста і доповнили його загалом на понад 2500 місць, з них 1288 у центральній частині міста. Управління транспорту має укласти договори про обслуговування нових паркомісць з оператором.
Місця для паркування автомобілів створять там, де часто й зараз паркуються автомобілі, однак не платять за це.
Зокрема, у Галицькому районі мають облаштувати 1288 паркомісць:
- вул. Крушельницької – 36 місць
- вул. Петра Дорошенка (від зупинки «Головна Пошта» до перехрестя з вул. Каменярів) – 18
- вул. Під Дубом – 31
- вул. Миколи Коперника (від перехрестя з вул. М. Вербицького до вул. П. Грабовського) – 11
- вул. Стефаника (від перехрестя з вул. П. Чайковського до перехрестя з вул. Дж. Дудаєва) – 12
- вул. Академіка Колесси – 10
- вул. Листопадового Чину (від вул. М. Гоголя до вул. Я. Матейка) – 35
- вул. Академіка Гнатюка – 24
- вул. М. Балабана – 22
- вул. Газова – 40
- пл. Князя Ярослава Осмомисла – 4
- вул. І. Свєнціцького, 4-12 – 20
- вул. О. Кобилянської – 30
- вул. Сербська, 2-22 – 10
- вул. П. Грабовського – 10
- вуд. Д. Вітовського, 51 – 25
- вул. Д. Менделєєва – 28
- вул. Валова, 2 – 5
- вул. К. Рилєєва, 14
- вул. Технічна, 14
- вул. В. Винниченка – 19
- вул. Замкова – 10
- вул. Я. Головацького – 39
- вул. Дж. Дудаєва – 25
- вул. Кирила і Мефодія – 25
- вул. С. Ляйнберга – 28
- вул. Академіка Р. Кучера – 23
- вул. Д. Лукіяновича – 25
- вул. М. Вербицького – 20
- вул. Пильникарська – 25
- вул. Вічева – 6
- вул. М. Коцюбинського – 11
- вул. Я. Матейка, 5 – 7
- вул. Волощака – 9
- вул. К. Брюллова – 26
- вул. Зарицьких – 72
- вул. Болгарська – 6
Окрім того, депутати погодили створення ще понад 900 паркомісць в інших районах Львова.
Нагадаємо, у Львові діють чотири зони паркування. Вартість паркінгу у першій зоні (центр міста) коштує 20 грн за годину у відкритих та 30 грн/год. у закритих паркінгах. У другій зоні (близько до центру) година паркування вартує 15 грн, у третій (трохи далі від центру) – 10 грн та в четвертій (решта міста) – 5 грн.