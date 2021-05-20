Нові паркомісця облаштують на вул. Дорошенка, вул. Крушельницької, вул. Листопадового Чину тощо

У Львові створять 120 нових майданчиків для паркування загальною чисельністю близько 2500 паркомісць. Відповідне рішення прийняли депутати Львівської міської ради на засіданні 20 травня.

Депутати внесли зміни в перелік паркомісць міста і доповнили його загалом на понад 2500 місць, з них 1288 у центральній частині міста. Управління транспорту має укласти договори про обслуговування нових паркомісць з оператором.

Місця для паркування автомобілів створять там, де часто й зараз паркуються автомобілі, однак не платять за це.

Зокрема, у Галицькому районі мають облаштувати 1288 паркомісць:

вул. Крушельницької – 36 місць

вул. Петра Дорошенка (від зупинки «Головна Пошта» до перехрестя з вул. Каменярів) – 18

вул. Під Дубом – 31

вул. Миколи Коперника (від перехрестя з вул. М. Вербицького до вул. П. Грабовського) – 11

вул. Стефаника (від перехрестя з вул. П. Чайковського до перехрестя з вул. Дж. Дудаєва) – 12

вул. Академіка Колесси – 10

вул. Листопадового Чину (від вул. М. Гоголя до вул. Я. Матейка) – 35

вул. Академіка Гнатюка – 24

вул. М. Балабана – 22

вул. Газова – 40

пл. Князя Ярослава Осмомисла – 4

вул. І. Свєнціцького, 4-12 – 20

вул. О. Кобилянської – 30

вул. Сербська, 2-22 – 10

вул. П. Грабовського – 10

вуд. Д. Вітовського, 51 – 25

вул. Д. Менделєєва – 28

вул. Валова, 2 – 5

вул. К. Рилєєва, 14

вул. Технічна, 14

вул. В. Винниченка – 19

вул. Замкова – 10

вул. Я. Головацького – 39

вул. Дж. Дудаєва – 25

вул. Кирила і Мефодія – 25

вул. С. Ляйнберга – 28

вул. Академіка Р. Кучера – 23

вул. Д. Лукіяновича – 25

вул. М. Вербицького – 20

вул. Пильникарська – 25

вул. Вічева – 6

вул. М. Коцюбинського – 11

вул. Я. Матейка, 5 – 7

вул. Волощака – 9

вул. К. Брюллова – 26

вул. Зарицьких – 72

вул. Болгарська – 6

Окрім того, депутати погодили створення ще понад 900 паркомісць в інших районах Львова.

Нагадаємо, у Львові діють чотири зони паркування. Вартість паркінгу у першій зоні (центр міста) коштує 20 грн за годину у відкритих та 30 грн/год. у закритих паркінгах. У другій зоні (близько до центру) година паркування вартує 15 грн, у третій (трохи далі від центру) – 10 грн та в четвертій (решта міста) – 5 грн.