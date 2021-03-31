В Кабміні очікують, що постанова сприятиме покращенню якості надання послуг з паркування

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 31 березня, схвалив проект постанови про удосконалення правил паркування транспортних засобів. Документ, зокрема, передбачає заборону розміщувати паркомісця на тротуарах та дозвіл на безготівкову оплату. Про це повідомила прес-служба відомства.

Відтепер за паркування можна буде сплачувати у платіжних терміналах, банківських автоматах та комплексах самообслуговування.

Також постанова уряду передбачає:

заборону обладнувати місця для паркування на тротуарах;

інспектори з паркування отримають статус уповноваженої посадової особи виконавчого органа місцевого самоврядування;

відповідальність за заборону користуватися зарядним пристроєм для електромобіля, якщо він розташований на парковці.

«Громади отримають додаткові можливості для облаштування майданчиків для платного паркування із застосуванням безготівкових форм оплати. Це дійсно важливе рішення, якого потребували органи місцевого самоврядування та яке мало високий запит від водіїв», – наголосив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Своєю чергою міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що це рішення уряду «запровадить в Україні сучасніші та комфортніші умови паркування».

«Це збалансує інтереси осіб з інвалідністю, пішоходів, автомобілістів, суб’єктів господарювання та забезпечить розвиток системи паркування в Україні на європейському рівні», – зазначив він.