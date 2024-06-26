Новобуд на чотири поверхи спорудили на місці некрополя

Російські окупанти знищили пам’ятку археології світового значення – руїни античного міста Херсонес у Криму. На його місці вони спорудили так званий парк «Новий Херсонес», а по суті – величезний палац площею 24 тис. м2. Через капітальне будівництво можливість досліджувати пам’ятку археології у майбутньому повністю втрачена. Нові знахідки, які росіяни виявили під час будівельних робіт, вивезли в Росію. Про це повідомила старша наукова співробітниця Інститут археології НАН України Евеліна Кравченко на ІІІ Міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи, пише «Українська правда. Життя».

«Херсонес Таврійський – це єдина пам’ятка світового значення, яку ми встигли номінувати і внести у перелік пам’яток в Криму», – наголошує науковиця.

Будівельні роботи на руїнах Херсонеса Таврійського у Севастополі тривають практично від початку окупації півострова. У 2015-2016 роках забудовники загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, що були на поверхні: башти, стіни і колони. На місці давньої цитаделі поставили античний відкритий театр, що дало близько тонни навантаження на автентичні споруди.

Новий амфітеатр на місці давньої оборонної цитаделі (фото Евеліни Кравченко)

Як зазначає Евеліна Кравченко, на місці археологічної пам’ятки фактично збудували нове місто. Так званий історично-археологічний парк перекриває старі знахідки, декілька розкопаних об’єктів перенесли та відбудували в іншому місці.

«Росіяни нічого не тямили в геологічній ситуації на цьому місці, тому розпочали знімати ґрунт на території звичайними екскаваторами. Якимось чином вони розкопали там давнє джерело, тому все залило», – розповіла Евеліна Кравченко.

Під час будівництва палацу виявили багато археологічних об’єктів і предметів (фото окупаційної влади Криму)

Велику частину артефактів, які знайшли на місці будівництва, вивезли до музеїв Росії. Зокрема, це цілі фрески, посуд, ікони. Будівництво археологічного парку «Новий Херсонес» розпочали на місці залишків некрополя.

Російські археологи не приховують, що будівництво велося безпосередньо на місці пам’ятки. В інтерв’ю пропагандистським каналам вони розповідають, що знайшли близько 250 об’єктів (будинків, мурів, некрополів) і 3 млн предметів. Губернатор Севастополя Міхаїл Развожаєв похвалився, що серед них – 500 тис. особливо унікальних предметів. Історико-археологічний парк «Новий Херсонес» зводить Міноборони Росії. У межах парку буде три музеї: Античності, Візантії та Християнства. Музей Античності, крім трьох наземних поверхів, буде мати ще підвальний поверх, що ще більше зруйнувало археологічний шар. Масштабне будівництво закінчилося у травні, парк планують відкрити у липні.

Херсонес є цінною світовою пам’яткою античності (фото з Вікіпедії)

Херсонес Таврійський – унікальна історична пам’ятка античної доби і єдина пам’ятка світового значення в Криму. Місто-державу заснували античні греки у IV столітті до нашої ери. Це була демократична держава, ремісничий і торговий центр. У V столітті Херсонес увійшов до складу Візантійської імперії, в цей час місто стало одним із головних центрів християнства на півдні Криму.