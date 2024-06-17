70-річний музикант Ігор Пилатюк є народним артистом України

Ректор Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Ігор Пилатюк оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Ігор Пилатюк отримав 1,1 млн грн доходів, левову частку цієї суми становить зарплата у музичній академії (882 тис. грн), також він отримав 238 тис. грн пенсії та 56 тис. грн стипендії від Національної академії мистецтв України. Дружина посадовця Олена Пилатюк декларує 415 тис. грн зарплати у музичній академії.

Ігор Пилатюк є власником житлового будинку (117 м2) та земельної ділянки у Бучачі на Тернопільщині, також йому належить житловий будинок (105 м2) та земельна ділянка у селі на Прикарпатті. Олена Пилатюк є власницею земельних ділянок та житлового будинку у Винниках (264 м2), а із 2022 року їй також належить квартира у Львові (46 м2) – вартість нерухомості у декларації не вказана.

Ректор музичної академії декларує чотири скрипки, дві з них виготовлені у XVIII ст. Свої заощадження подружжя зберігає готівкою та у валюті: 60 тис. доларів, 60 тис. євро та 12 тис. польських злотих.

70-річний музикант Ігор Пилатюк є народним артистом України та має чимало відзнак/нагород. Із 1999 року він очолив Вищий музичний інститут імені Миколи Лисенка, який згодом реформували у Львівську національну музичну академію імені Миколи Лисенка.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.