Олег Паска із 2020 року є директором департаменту освіти і науки Львівської ОВА

Директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Олег Паска отримав 582 тис. грн зарплати від Львівської ОВА та 43 тис. грн зарплати, отриманої за сумісництвом у «Львівській політехніці». Дружина посадовця Ірина декларує 128 тис. грн зарплати у Львівській обласній інфекційній лікарні та 43 тис. грн зарплати від ТзОВ «Айкюмед». Донька подружжя вказує 90 тис. грн від словацького сільськогосподарського університету.

Олег Паска є співвласником житлового будинку (123 м2) у селищі Нижанковичі, а його дружина має земельну ділянку та квартиру (74 м2) у Львові. У 2021 році Олег Паска став власником авто Nissan Qashqai (2017 року випуску), вартістю 320 тис. грн. Посадовець не має заощаджень (грошових активів), а його дружина Ірина вказує 2 тис. доларів готівкою.

54-річний Олег Паска із 2020 року є директором департаменту освіти і науки Львівської ОВА, до цього був керівником Старосамбірської районної ради та Перемишлянської райдержадміністрації. Працював начальником управління просторового розвитку Львівської обласної ради.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.