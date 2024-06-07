Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев подав декларацію про доходи за 2023 рік
Начальник управління архітектури та урбаністики Львівської міськради Антон Коломєйцев оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році головний архітектор Львова Антон Коломєйцев отримав 765 тис. грн зарплати у Львівській міськраді. Його дружина Ольга Конторовська декларує 373 тис. грн зарплати від ТзОВ «Діотермікс», співзасновницею та керівницею якого вона є.
Антон Коломєйцев є співвласником квартири у Львові (67,8 м2), також має право користуватись батьківською земельною ділянкою у селі Ков’ярі біля Львова. Подружжя декларує також дві квартири Наталії Конторовської (по 78 м2), якими вони можуть користуватись.
У власності подружжя немає автомобілів, проте у декларації вказані кілька авто, якими посадовець чи його дружина можуть користуватись. Ольга Конторовська їздить на службовій Honda CR-V (2011 року випуску), яка належить ТзОВ «Діотермікс», а також може користуватись Chevrolet Tracker (2014 року випуску). Антон Коломєйцев може користуватись ВАЗ 21011 (1978 року випуску) та Chevrolet Tracker (2014 року випуску).
37-річний львів’янин Антон Коломєйцев є кандидатом архітектури. У 2019 році він став головним архітектором Львова, до цього викладав у «Львівській політехніці».
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.