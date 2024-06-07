Антон Коломєйцев у 2019 році став головним архітектором Львова

Начальник управління архітектури та урбаністики Львівської міськради Антон Коломєйцев оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році головний архітектор Львова Антон Коломєйцев отримав 765 тис. грн зарплати у Львівській міськраді. Його дружина Ольга Конторовська декларує 373 тис. грн зарплати від ТзОВ «Діотермікс», співзасновницею та керівницею якого вона є.

Антон Коломєйцев є співвласником квартири у Львові (67,8 м2), також має право користуватись батьківською земельною ділянкою у селі Ков’ярі біля Львова. Подружжя декларує також дві квартири Наталії Конторовської (по 78 м2), якими вони можуть користуватись.

У власності подружжя немає автомобілів, проте у декларації вказані кілька авто, якими посадовець чи його дружина можуть користуватись. Ольга Конторовська їздить на службовій Honda CR-V (2011 року випуску), яка належить ТзОВ «Діотермікс», а також може користуватись Chevrolet Tracker (2014 року випуску). Антон Коломєйцев може користуватись ВАЗ 21011 (1978 року випуску) та Chevrolet Tracker (2014 року випуску).

37-річний львів’янин Антон Коломєйцев є кандидатом архітектури. У 2019 році він став головним архітектором Львова, до цього викладав у «Львівській політехніці».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.