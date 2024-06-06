Із 2021 року Микола Власюк працює директором ЛКП «Львівавтодор»

Директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк задекларував свої доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Микола Власюк отримав 1,5 млн грн доходів, зокрема 1,1 млн грн від «Львівавтодору», 226 тис. грн пенсії, 141 тис. грн виплат з попереднього місця роботи у прикордонній службі, у цю суму також входять проценти від банку та компенсація пільг на комунальні УБД. Його дружина Ірина вказує 113 тис. грн зарплати у «Львівській політехніці».

Микола Власюк є власником квартири у Львові (67 м2), трьох земельних ділянок на Львівщині, а також недобудованого житлового будинку (116 м2) у селі Бірки біля Брюховичів. Дружині посадовця із 2021 року належить квартира (53,9 м2) у селі Лисиничі під Львовом. Микола Власюк їздить на авто Volkswagen Passat (2016 року випуску).

52-річний Микола Власюк уродженець Хмельницької області. Із 1999 до 2017 року він перебував на військовій службі в прикордонних військах та Державній прикордонній службі. У 2017 році був звільнений в запас у званні полковника. Із 2021 року Микола Власюк працює директором ЛКП «Львівавтодор».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.