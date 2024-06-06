Директор «Львівавтодору» Микола Власюк оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Микола Власюк отримав 1,5 млн грн доходів
Директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк задекларував свої доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Микола Власюк отримав 1,5 млн грн доходів, зокрема 1,1 млн грн від «Львівавтодору», 226 тис. грн пенсії, 141 тис. грн виплат з попереднього місця роботи у прикордонній службі, у цю суму також входять проценти від банку та компенсація пільг на комунальні УБД. Його дружина Ірина вказує 113 тис. грн зарплати у «Львівській політехніці».
Микола Власюк є власником квартири у Львові (67 м2), трьох земельних ділянок на Львівщині, а також недобудованого житлового будинку (116 м2) у селі Бірки біля Брюховичів. Дружині посадовця із 2021 року належить квартира (53,9 м2) у селі Лисиничі під Львовом. Микола Власюк їздить на авто Volkswagen Passat (2016 року випуску).
52-річний Микола Власюк уродженець Хмельницької області. Із 1999 до 2017 року він перебував на військовій службі в прикордонних військах та Державній прикордонній службі. У 2017 році був звільнений в запас у званні полковника. Із 2021 року Микола Власюк працює директором ЛКП «Львівавтодор».
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.