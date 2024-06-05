Генеральний директор Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні Богдан Чечотка

Генеральний директор Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні Богдан Чечотка оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. У власності Богдана Чечотки немає жодної нерухомості чи автомобілів. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Богдан Чечотка отримав 362 тис. грн зарплати у психлікарні, 149 тис. грн від відчуження рухомого майна та 3000 грн виплат від профспілки. Дружина посадовця Марія займається підприємницькою діяльністю та декларує 1,4 млн грн доходу.

У власності Богдана Чечотки немає жодної нерухомості чи автомобілів, також посадовець не має жодних заощаджень. Натомість його дружина заощадження зберігає переважно готівкою і у валюті: 25 тис. доларів та 30 тис. євро.

Марія Чечотка є власницею квартири у Львові (118 м2), співвласницею квартири (51 м2) та нежитлового приміщення у Миколаєві на Львівщині, у цьому місті сім’я Чечоток може користуватись також житловим будинком (382 м2) та земельною ділянкою. Окрім цього, Марія Чечотка має у власності ще дві земельні ділянки у селі Ілів, неподалік від Миколаєва.

У власності жінки є два автомобілі: Audi Q7 (2011 року випуску) та Nissan Sylphy EV (2019 року випуску) – друге авто Марія Чечотка придбала у 2021 році. Обома машинами вона дозволяє користуватись своєму чоловікові.

Дружина гендиректора львівської психлікарні є співзасновницею ТзОВ «Авто СПА Україна». Фірма зареєстрована у Миколаєві, основний вид її діяльності: оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.