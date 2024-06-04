Сергій Гирич очолює Личаківський районний суд Львова

Голова Личаківського районного суду Львова Сергій Гирич задекларував свою зарплату за 2023 рік та нове авто Honda M-NV, яке придбав спільно із дружиною. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Сергій Гирич отримав 1,7 млн грн зарплати від управління Державної судової адміністрації у Львівській області та 124 тис. грн пенсії. У 2022 році суддя декларував також доходи свого сина Олександра, однак тепер він проживає окремо від батьків, тому його доходи у декларації не вказані.

У спільні власності Сергія Гирича та його дружини Світлани є одна квартира у Львові площею 242 м2 та два авто: Suzuki Vitara (2016 року випуску) та Honda M-NV (2022 року випуску). Друге авто подружжя придбало у 2023 році, відомо, що Гиричі взяли кредит у банку.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.