Наталія Піпа є співзасновницею відомої львівської організації «Кращий Сихів»

Народна депутатка зі Львова Наталія Піпа оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Депутатка придбала авто Ford Fiesta, а сімейний дохід перевищує 3 млн грн. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Наталія Піпа отримала 630 тис. грн зарплати у Верховній Раді, 644 тис. грн відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, 236 тис. грн компенсації на оренду житла, 90 тис. грн на проїзд. Чоловік депутатки Андрій Рущак декларує 2,7 млн грн доходів, з яких більшість (2,6 млн грн) від підприємницької діяльності.

У 2023 році Наталія Піпа стала власницею авто Ford Fiesta (2015 року випуску) за 295 тис. грн, Андрій Рущак із 2021 року їздить на Škoda Octavia (2021 року випуску).

Подружжя не купувало нової нерухомості протягом 2022-2023 років. Наталія Піпа є власницею трьох квартир у Львові (51,5 м2, 60,8 м2, 34,9 м2). Андрій Рущак має земельну ділянку у селі Кротошин біля Львова, у 2020 він став власником будинку у цьому ж селі (148 м2). У власності Рущака є також земельна ділянка біля Бібрки.

Політичну кар'єру Наталія Піпа почала у 2015 році, коли балотувалася до Львівської міської та обласної рад від Української галицької партії. Однак спроба виявилась безуспішною. Піпа є співзасновницею відомої львівської організації «Кращий Сихів».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.