Василь Мокан став народним депутатом України у 2019 році за списком партії «Слуга народу»

Народний депутат Василь Мокан оприлюднив свою декларацію за 2023 рік. Його дружина не вказує жодних доходів та їздить на авто Toyota C-HR, яке належить помічнику нардепа. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Василь Мокан отримав 724 тис. грн зарплати у Верховній Раді та 38 тис. грн пенсії. Грошові активи (заощадження) нардепа становлять понад 400 тис. грн, 12,5 тис. доларів та 5 тис. євро, також він має криптовалюту. Його дружина Наталія не декларує жодних доходів та має менше 4000 грн заощаджень.

Василь Мокан є власником земельної ділянки та житлового будинку (136 м2) у селі неподалік Києва, а також автомобіля Hyundai Accent (2011 року випуску). Окрім цього він може користуватись батьковим авто Toyota RAV4 Hybrid (2020 року випуску), а дружина нардепа із 2022 року їздить на авто Toyota C-HR (2020 року випуску), яке належить помічнику Василя Мокана Андрію Попенюку.

39-річний уродженець Львова, політолог Василь Мокан став народним депутатом України у 2019 році за списком партії «Слуга народу». У 2021 році він приєднався до міжфракційного об'єднання «Розумна політика» колишнього спікера ВРУ Дмитра Разумкова. У вересні 2023 року Василь Мокан не голосував за негайне відновлення публічних електронних декларацій держслужбовців і чиновників в умовах воєнного стану.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.