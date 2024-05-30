На початку повномасштабного вторгнення Роман Лозинський мобілізувався до ЗСУ, брав участь у звільненні Херсонщини

Народний депутат Роман Лозинський оприлюднив декларацію про свої доходи за 2023 рік, вказавши зарплату у Верховній Раді та виплати за військову службу. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Роман Лозинський отримав 616 тис. грн зарплати у Верховній Раді, йому компенсували 644 тис. грн витрат, пов’язаних з його депутатськими повноваженнями, компенсували 237 тис. грн на оренду квартири, а також 90 тис. грн на проїзд. Окрім цього нардеп отримав 443 тис. грн виплат, пов’язаних з військовою службою.

Нової нерухомості чи авто Роман Лозинський протягом останніх років не купував. Він є співвласником квартири у Львові (86 м2), а також орендує житло у Києві. Із 2021 року нардеп є власником авто Subaru Outback (2016 року випуску).

30-річний львів’янин Роман Лозинський є колишнім головою Української галицької партії. Член громадських організацій «Пласт» та «Бігова Україна». У 2015 році безуспішно балотувався до Львівської міськради від Української галицької партії. У Верховну Раду Лозинський пройшов від «Голосу».

На початку повномасштабного вторгнення Росії, у березні 2022 року, Роман Лозинський мобілізувався до ЗСУ, брав участь у звільненні Херсонщини. Отримав відзнаку Головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». У вересні 2023 року нардеп повідомив, що повернувся до роботи у Верховній Раді та продовжує працювати зі своїм підрозділом, але уже не в зоні бойових дій.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.