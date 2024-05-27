Голова Городоцького районного суду Львівської області Ольга Ференц оприлюднила декларацію за 2023 рік, вказавши понад 3 млн грн сімейних доходів. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Ольга Ференц отримала понад мільйон гривень зарплати в суді. Чоловік судді Андрій Москович декларує 2,2 млн грн доходу від підприємницької діяльності та 38 тис. грн від ТзОВ «Юридична компанія «Імперія закону», співвласником якої він є.

Подружжя не купувало нової нерухомості протягом 2022-2023 років, але стало власниками двох авто: Toyota Camry (2015 року випуску) та Toyota Auris (2008 року випуску). Свої заощадження подружжя зберігає переважно готівкою і у валюті – 57 тис. доларів.

Ольга Ференц є власницею квартири (176 м2) у Мостиськах, також у цьому місті у співвласності судді є житловий будинок (84 м2), а її чоловікові належить земельна ділянка. Донька подружжя Анна у 2021 році стала власницею квартири (78 м2) у Сокільниках біля Львова – вартість нерухомості 593 тис. грн.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.