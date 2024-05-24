Андрій Ланкевич очолює Львівський окружний адмінсуд та викладає у ЛНУ ім. Івана Франка

Голова Львівського окружного адміністративного суду Андрій Ланкевич подав свою декларацію про доходи за 2023 рік. Суддя декларує 1,8 млн грн зарплати та придбав електричний кросовер за 1,2 млн грн. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Андрій Ланкевич отримав 1,8 млн грн зарплати у Львівському окружному адмінсуді, також 25 тис. грн зарплати за сумісництвом він отримав у ЛНУ імені Івана Франка. Суддя декларує 1,2 млн грн від продажу рухомого майна – оскільки у 2022 році у Андрія Ланкевича не було задекларованого авто, то очевидно, що він придбав та продав його у 2023 році.

Щодо автомобілів, то голова Львівського окружного адмінсуду із 2023 року їздить на електричному кросовері Volkswagen ID.4 (2021 року випуску), вартість авто вказано 1,2 млн грн. Свої заощадження Андрій Ланкевич зберігає переважно готівкою: 45 тис. доларів та 30 тис. євро.

Андрій Ланкевич є власником квартири (87 м2) та гаража у Сокільниках під Львовом, окрім цього він є співвласником квартири у Львові (42 м2), а також орендує ще одну квартиру в місті площею 49,8 м2. За останні п’ять років суддя не купував нової нерухомості.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.