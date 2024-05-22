Галина Васильченко перемогла на виборах до Верховної Ради, обійшовши на окрузі Богдана Дубневича

Львівська народна депутатка Галина Васильченко оприлюднила декларацію за 2023 рік. Доходи подружжя становлять близько 8 млн грн, у декларації вказана, зокрема, нерухомість у Львові та Мостиськах. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Галина Васильченко отримала 573 тис. грн зарплати у Верховній Раді, їй також компенсували 90 тис. грн на проїзд, 644 тис. грн витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень та 237 тис. грн на оренду квартири. Її чоловік Сергій отримав 3,8 млн грн від підприємницької діяльності та 3,5 млн грн від продажу нерухомості.

Подружжя декларує п’ять квартир (126 м2, 73 м2, 37,9 м2, 70 м2, 69,9 м2) та гараж у Львові, дві квартири, торговий кіоск, земельні ділянки та недобудований дачний будинок у Мостиськах. Також у декларації нардепки зазначено право користуватись житловим будинком (276,9 м2) у селі Пасіки-Зубрицькі біля Львова, а у її чоловіка є земельна ділянка у цьому селі, а також на Прикарпатті. Квартиру у Києві Галина Васильченко орендує. Вказане майно подружжя придбало раніше, протягом 2022-2023 років Васильченки не купували нового майна.

Галина Васильченко є власницею авто Toyota RAV4 (2016 року випуску), а її чоловік має у власності Suzuki Grand Vitara (2006 року випуску) та може користуватись авто Volkswagen Touareg (2016 року випуску). Заощадження подружжя зберігає переважно готівкою та у валюті, зокрема понад 170 тис. доларів та 10 тис. євро.

40-річна Галина Васильченко перемогла на виборах до Верховної Ради, обійшовши на окрузі Богдана Дубневича. Вона балотувалась від партії «Голос», раніше була головою львівського осередку Української галицької партії, від якої безуспішно балотувалася у 2015 році до Львівської міської та обласної рад. Входила до ГО «Кращий Сихів», у минулому працювала у відділі інвестицій Львівської міськради.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.