Андрій Щебель є міським головою Миколаєва на Львівщині із 2015 року

Міський голова Миколаєва та очільник територіальної громади на Львівщині Андрій Щебель оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Андрій Щебель отримав 640 тис. грн зарплати у Миколаївській міській раді та 20,4 тис. грн від приватного ВНЗ «Європейський університет». Дружина посадовця Людмила Білінська декларує 275 тис. грн зарплати у Львівському обласному клінічному лікувально-діагностичному кардiологiчному центрі.

Андрій Щебель є власником двох земельних ділянок у Львівській області, а також має право користуватись будинком (213 м2) у Миколаєві, власником якого є Михайло Гурецький. Людмила Білінська із дітьми може користуватись квартирою у Львові (97,8 м2), а також у 2022 році вона стала власницею іншої квартири у Львові площею 36 м2 та вартістю 712 тис. грн. У сім’ї є одне авто – Nissan Note (2007 року випуску), власником якого є Андрій Щебель.

Подружжя не декларує жодних заощаджень (грошових активів) за 2023, 2022, 2021 чи інші роки, попри покупку квартири у 2022 році.

44-річний Андрій Щебель є міським головою Миколаєва на Львівщині із 2015 року, до цього він був секретарем міської ради, очолював Службу у справах дітей Миколаївської РДА.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.