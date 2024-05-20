Ігор Яворський із 2015 року працює міським головою Борислава

Міський голова Борислава та очільник територіальної громади Ігор Яворський оприлюднив свою декларацію за 2023 рік, вказавши 7,5 млн грн сімейних доходів. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Ігор Яворський отримав 703 тис. грн зарплати у Бориславській міськраді. Його дружина Руслана декларує 3,4 млн грн від підприємницької діяльності (основний вид її діяльності – роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами) та 240 тис. грн від ТзОВ «Грінера логістик».

Мати міського голови Марія Яворська декларує 3 млн грн доходу від підприємницької діяльності (також займається торгівлею продуктами), 60 тис. грн пенсії та 42 тис. грн зарплати у школі. Варто додати, що Марія Яворська є ФОПом менше двох років, проте одразу почала декларувати мільйонні доходи. До прикладу, у 2022 році, коли Марія Яворська відкрила ФОП, вона вказала понад 4 млн грн доходу.

Ігор Яворським із 2009 року є власником житлового будинку у селі Попелі біля Борислава (96 м2). Руслана Яворська у 2020 році придбала квартиру у Львові (72 м2) за 1,1 млн грн, а також близько 10 років орендує нежитлове приміщення у цьому ж місті. У власності підприємиці є авто Nissan Teana (2010 року випуску). Це єдине авто, яке вказане у декларації. Ігор Яворський декларує також криптовалюту (XRP).

48-річний Ігор Яворський із 2015 року працює міським головою Борислава, до цього він був депутатом Бориславської міськради та секретарем міськради.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.