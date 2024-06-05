Ігор Трухим є міським головою Старого Самбора із 2015 року

Міський голова Старого Самбора Ігор Трухим оприлюднив декларацію про свої доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Ігор Трухим отримав 748 тис. грн зарплати у Старосамбірській міськраді, його дружина Галина декларує 323 тис. грн зарплати від фінансового відділу виконкому цієї ж міськради та 12,9 тис. грн допомоги на поховання. Свої заощадження мер зберігає готівкою і у валюті – 11 тис. доларів.

Ігорю Трухиму належить земельна ділянка та гараж у Старому Самборі, його дружина Галина Трухим є співвласницею квартири у цьому місті (64 м2). Протягом останніх кількох років подружжя не купувало нової нерухомості, але у 2022 році Галина Трухим стала власницею авто Volkswagen Passat (2005 року випуску) – згідно з декларацією його вартість становила менше 63 тис. грн.

49-річний Ігор Трухим є міським головою Старого Самбора із 2015 року. Правоохоронці звинувачували посадовця у хабарництві – начебто Трухим за 2000 доларів намагався закрити кримінальне провадження щодо придбаного мерією сміттєвоза. У 2022 році мера виправдав суд, а у вироку було вказано, що правоохоронці самі провокували його дати хабар.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.