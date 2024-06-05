Мер Старого Самбора Ігор Трухим подав декларацію про доходи за 2023 рік
Подружжя декларує понад мільйон гривень доходу та 11 тис. доларів готівкою
Міський голова Старого Самбора Ігор Трухим оприлюднив декларацію про свої доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Ігор Трухим отримав 748 тис. грн зарплати у Старосамбірській міськраді, його дружина Галина декларує 323 тис. грн зарплати від фінансового відділу виконкому цієї ж міськради та 12,9 тис. грн допомоги на поховання. Свої заощадження мер зберігає готівкою і у валюті – 11 тис. доларів.
Ігорю Трухиму належить земельна ділянка та гараж у Старому Самборі, його дружина Галина Трухим є співвласницею квартири у цьому місті (64 м2). Протягом останніх кількох років подружжя не купувало нової нерухомості, але у 2022 році Галина Трухим стала власницею авто Volkswagen Passat (2005 року випуску) – згідно з декларацією його вартість становила менше 63 тис. грн.
49-річний Ігор Трухим є міським головою Старого Самбора із 2015 року. Правоохоронці звинувачували посадовця у хабарництві – начебто Трухим за 2000 доларів намагався закрити кримінальне провадження щодо придбаного мерією сміттєвоза. У 2022 році мера виправдав суд, а у вироку було вказано, що правоохоронці самі провокували його дати хабар.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.