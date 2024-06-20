Ілля отримав на фронті серйозне поранення, але хоче самостійно доглядати за молодшим братом

До України повернули 16-річного брата військовослужбовця Збройних сил України, якого до Росії з тимчасово окупованої території Луганщини вивезла тітка. Про це повідомили у пресслужбі міністерстві з питань реінтеграції ТОТ України у середу, 19 червня.

Як повідомляє «Українська мережа за права дитини», 16-річний Святослав проживав у Лисичанську Луганської області. На початку повномасштабного вторгнення його старший брат Ілля долучився до служби у ЗСУ. Коли через обстріли на Луганщині стало небезпечно, тітка підлітка вивезла його до Воронєжской області Росії, хоча обіцяла евакуювати хлопця на більш безпечну територію України.

«У Росії вона (тітка, – ред.) зробила йому російське громадянство та відправила на навчання у російську школу. Усе це відбувалось без згоди Святослава. Хлопчик вчився, але не полишав думок бути поруч із братом в Україні», – розповіли в «Українській мережі за права дитини».

Військовий ЗСУ Ілля тривалий час намагався повернути молодшого брата до України. Незважаючи на те, що отримав поранення на фронті та пересувається за допомогою протеза, він хотів самостійно дбати про молодшого брата.

«У тісній співпраці з МЗС, посольством України в Білорусі, генконсульством України в Любліні й за сприяння Української мережі за права дитини мінреінтеграції вдалося організувати повернення (хлопця, – ред.)», – йдеться у повідомленні.

Брати зустрілися у вівторок, 18 червня, у Волинській області на кордоні з Польщею.

Зустріч братів на Волині

У мінреінтеграції нагадують, якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на окуповану територію або територію Росії, повідомте про це профільному фахівцю мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13.

Також можна звернутися на гарячі лінії: мінреінтеграції – 15-48 та Національного інформаційного бюро – 16-48.