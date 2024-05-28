До України з тимчасово окупованої частини Донецької області вдалось повернути 11-річного сина військовослужбовиці Збройних сил України. Про це у понеділок, 27 травня, повідомили у міністерстві з питань реінтеграції ТОТ України.

Зазначається, що перед початком повномасштабного вторгнення 11-річний Денис перебував у літньої родички біля Маріуполя. Самостійно переправити хлопця з окупації до України військова не змогла.

«Жінка майже не сподівалася вирішити це питання, але в душі плекала надію на зустріч», – розповідають у мінреінтеграції.

Над поверненням дитини в Україну почали працювати представники мінреінтеграції разом і з громадською спілкою «Українська мережа за права дитини». Денис вже в Україні разом з мамою.

У мінреінтеграції зазначили, якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на окуповану територію або територію Росії, повідомте про це профільному фахівцю мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13.

Також можна звернутися на гарячі лінії: мінреінтеграції – 15-48 та Національного інформаційного бюро – 16-48.

Зазначимо, що у лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський розповів, що Україні відомі імена 20 тис. українських дітей, яких викрала Росія. Глава держави наголосив, що реальна цифра може бути набагато більшою – насправді Росія могла депортувати сотні тисяч українських дітей.

Нагадаємо, 23 травня керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що до України повернули 13 дітей, викрадених Росією. Семеро дітей до України повернули з тимчасово окупованих територій, ще шестеро – повернулись у межах програми Bring Kids Back UA [українська гуманітарна програма з повернення викрадених Росією українських дітей під час російського повномасштабного вторгнення в Україну].