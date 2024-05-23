Діти розповіли про свій шлях повернення

До України повернулись ще 13 дітей, які були депортовані Росією або перебували на тимчасово окупованій території. Про це у четвер, 23 травня, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Андрія Єрмака, семеро дітей до України повернули з тимчасово окупованих територій, ще шестеро – повернулись у межах програми Bring Kids Back UA [українська гуманітарна програма з повернення викрадених Росією українських дітей під час російського повномасштабного вторгнення в Україну].

Як розповів омбудсмен Дмитро Лубінець, ті діти, які повернулися з тимчасово окупованих територій, вже відвідали Центр захисту прав дитини, та розповіли про свій шлях. Серед повернутих дітей – 15-річна дівчинка з Маріуполя. В її будинок влучив російський танк.

«Вона з мамою знайшла прихисток у церкві, поки від уламків ракети дівчинка не отримала поранення голови. Після численних спроб та дій заради того, аби виїхати на підконтрольну Україні територію, сім’ї це вдалося зробити», – розповів Дмитро Лубінець.

Дмитро Лубінець також розповів, що серед повернутих дітей є ті, хто втратив батьків та ті, кого батьки намагались повернути, але Росія не давала їм цього зробити.

Омбудсмен повідомив, що Центру захисту прав дитини вдалося повернути дітей за допомогою співпраці з держорганами та за посередництва Держави Катар.

Дмитро Лубінець також наголосив, що Україна готова до повернення кожного свого громадянина та надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу.

Нагадаємо, 13 травня засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба повідомив, що до України з окупації вдалося повернути п’ять українських сімей.